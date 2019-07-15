الخارجية العراقية تعلن ترحيل 33 طفلا روسيا من أطفال الدواعش إلى بلدهم

2019/07/15 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ترحيل ثلاثة وثلاثين طفلا من أبناء الروسيات المتهمات بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم.

وذكرت الخارجية في بيان، ان الوزارة تعمل مع مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنية، على حسم ملف ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم، وأكد بيان الوزارة، التنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد لإنهاء عملية الترحيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد البيان على قيام بعثات العراق الدبلوماسية العاملة في الخارج بدعوة جميع الدول التي لديها رعايا منضمين لتنظيم داعش الإرهابي من نساء وأطفالهن ممن انتهت مدة محكوميتهم بالتنسيق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل استلامهم، وهو ما يعكس رغبة العراق الجادة في إنهاء هذه المسألة.

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