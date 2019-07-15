الدفاع النيابية تكشف عن تقديم أميركا وإسرائيل مغريات لبعض القيادات الأمنية لكسبهم

2019/07/15 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عن تقديم المخابرات الأميركية والإسرائيلية مغريات لبعض القيادات الأمنية لتجنيدهم لصالحهم وتنفيذ اوامرهم.وقال عضو اللجنة كريم عليوي لـ/المعلومة/ ان “معلومات وردت بتقديم المخابرات الأميركية والإسرائيلية مغريات كبيرة لبعض القيادات الأمنية”.وأضاف ان “الغرض منها كسب تلك القيادات وتجنيدها لصالحها”، مشيرا الى ان “واشنطن تسعى الى […]

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