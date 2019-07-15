2019/07/15 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عاد مهاجم المنتخب البرازيلي، نيمار، اليوم الاثنين، إلى تدريبات فريقه باريس سان جرمان، وسط أجواء متوترة بينه وناديه الذي كان ينتظره الأسبوع الماضي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يعود لتدريبات سان جرمان وسط أجواء "مشحونة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يعود لتدريبات سان جرمان وسط أجواء "مشحونة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).