الدفاع النيابية : ابلغنا رئيس الوزراء بوجود مغريات امريكية  واسرائيلية لكسب بعض القادة الامنيين

2019/07/15 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عم وجود مغريات تقدمها المخابرات الأميركية والإسرائيلية لبعض القيادات الأمنية من اجل تجنيدهم لتنفيذ مصالحهم ومخططاتهم.وقال عضو اللجنة كريم عليوي لـ/المعلومة/ ان “معلومات وردت بتقديم المخابرات الأميركية والإسرائيلية مغريات كبيرة لبعض القيادات الأمنية”.وأضاف ان “الغرض منها كسب تلك القيادات وتجنيدها لصالحها”، مشيرا الى ان […]

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