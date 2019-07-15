2019/07/15 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة ٥ أشخاص بتفجير شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قتل وأصيب ٥ أشخاص، اليوم الاثنين، بانفحار دراجة نارية شمالي بغداد.
وقال مصدر أمني للنور نيوز، ان “دراجة نارية انفجرت في منطقة سبع البور شمالي بغداد، بعد ظهر اليوم، مااسفر عن مقتل شخص واصابة ٤ آخرين بجروح”.
وأضاق، ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى والجثة للطب العدلي”.
انشر على مواقع التواصل !
Post Views:
3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة ٥ أشخاص بتفجير شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة ٥ أشخاص بتفجير شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).