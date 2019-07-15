مقتل واصابة ٥ أشخاص بتفجير شمالي بغداد

2019/07/15 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قتل وأصيب ٥ أشخاص، اليوم الاثنين، بانفحار دراجة نارية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني للنور نيوز، ان “دراجة نارية انفجرت في منطقة سبع البور شمالي بغداد، بعد ظهر اليوم، مااسفر عن مقتل شخص واصابة ٤ آخرين بجروح”.

وأضاق، ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى والجثة للطب العدلي”.

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