الشرطة السورية تفتح نقاط تفتيش قرب الحدود العراقية

2019/07/15 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة… كشفت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، عن قيام السلطات السورية بفتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.ونقلت “RT ” عن مصدر أمني عراقي، وتابعتها وكالة / بدر نيوز/، قوله: إن “هذه النقاط هي للحراسة وتابعة للشرطة السورية”، مشيراً الى أن “هناك تعاوناً بين هذه النقاط وحرس الحدود العراقي لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة […]

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