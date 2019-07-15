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شاهد بالفيديو.. استضافة وزيري المالية والنفط بشأن عائدات نفط الإقليم بجلسته البرلمان الأسبوع المقبل #المربد


شاهد بالفيديو.. استضافة وزيري المالية والنفط بشأن عائدات نفط الإقليم بجلسته البرلمان الأسبوع المقبل #المربد
2019/07/15 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: GxuOIj1L5nQ

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