بالفيديو.. اندلاع حريق في جامعة الكويت

2019/07/15 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اندلع حريق في أحد مباني كلية العلوم بجامعة الكويت في الخالدية، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بإخماده، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع الحريق في الكلية ووصول فرق الدفاع المدني لإخماده.وأكدت جامعة الكويت في بيان لها عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنه لا إصابات في الحريق الذي اندلع، لافتة إلى أن الجهات المعنية أخلت المبنى، وتم التعامل والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء.انتهى

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