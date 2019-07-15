أزمة نيمار تتفاقم بعد اجتماع لمدة 3 ساعات مع باريس سان جيرمان

2019/07/15 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وصل اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا في وقت مبكر من صباح اليوم إلى معسكر مقر معسكر فريقه باريس سان جيرمان بعد غياب طويل بسبب الإصابة ورغبته في الرحيل.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي، أنه “كان هناك اجتماع لمدة 3 ساعات بين “نيمار” و”ليوناردو” المدير الرياضي لبطل الدوري […]

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