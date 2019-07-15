مرشحان من الإتحاد الوطني ينسحبان من منصبيهما في الحكومة الجديدة لاقليم كردستان

2019/07/15 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مرشحان من الاتحاد الوطني عن إنسحابهما من مناصبهما بعد تقديم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية ورؤساء الهيئات والدوائر في الحكومة الجديدة.وذكرت مصادر خبرية إن كلا من اسماعيل محمود المرشح لمنصب رئيس المؤسسة العامة للالغام وعثمان شواني المرشح لمنصب رئيس هيئة السياحة قدما انسحابهما للنائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني.وبعد منح الثقة للحكومة الجديدة […]

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