تركيا تعلن رؤية

2019/07/15 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم الاثنين، رؤية "حازمة" لبلاده فيما يخص اعمار مدينة الموصل.

وقال يلدز في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "اوضحنا لمحافظ نينوى منصور المرعيد ولرئيس مجلس المحافظة سيدو جتو موقفنا الحازم تجاه تطبيق رؤيتنا في اعادة اعمار الموصل".

واضاف "سوف نعمل من اجل تنمية الموصل التي تربطنا بها اواصر قوية من حيث التاريخ والثقافة والانسان".

وتابعان "مايلي جزء من رؤية تركيا تجاه الموصل:

اعادة اعمار مطار الموصل

مدينة صناعية منتظمة في الموصل

الطريق البري وخط السكك الحديدية اللذان يمتدان من المنفذ الحدودي الثاني بين تركيا والعراق الى الجنوب عبر الموصل".

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