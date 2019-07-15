مساحات خضراء تتحول إلى مولات..سجال بشأن أراضي الدولة

2019/07/15 | 17:28

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سومر نيوز: بغداد..



عدت حكومة التشريع في الديوانية، الاثنين، تحويل بلدية المحافظة بعض المناطق الخضراء إلى مناطق سكنيه مخا...

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