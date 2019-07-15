الدفاع النيابية : ابلغنا رئيس الوزراء بوجود مغريات امريكية واسرائيلية لكسب بعض القادة الامنيين

2019/07/15 | 17:28

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بغداد:سومر نيوز

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عم وجود مغريات تقدمها المخابرات الأميركية والإسرائيلية لبعض ...

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