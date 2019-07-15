2019/07/15 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القبض على عدد من اصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في بابل.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ألقت قوة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، القبض وفق أمر قضائي على عدد من أصحاب العيادات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من اصحاب الصيدليات غير المجازة في بابل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من اصحاب الصيدليات غير المجازة في بابل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من اصحاب الصيدليات غير المجازة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).