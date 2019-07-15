2019/07/15 | 17:31

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مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية

الاثنين

15

تموز

2019 :

05:20 pm

21

مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق

الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية

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