التربية تصدر قرارات بشأن الراسبين للصفوف المنتهية

2019/07/15 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اتخاذها قرار بشأن الطلبة الراسبين في الثالث المتوسط والسادس الابتدائي.وقالت الوزارة في بيـان، إن "هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية وكالة قصي السهيل قررت السماح للطلبة الراسبين بثلاثة دروس في مرحلة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درسين".

وأضافت، أن "هذا الإجراء جاء تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

يذكر ان أطراف شعبية وسياسية واسعة انتقدت أداء وزارة التربية والقائمين عليها نتيجة تدني نسب النجاح بعد اعلان نتائج امتحانات الثالث متوسط.



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