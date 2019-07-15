قائمقامية بعقوبة: فقدنا أكثر من 8 الاف دونم خلال 16 سنة

2019/07/15 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… اكد قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الاثنين، بان 2019 هو الادنى في معدلات تجريف البساتين داخل القضاء.وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي لـ/ المعلومة /، إن “بعقوبة اكبر مدن ديالى شهدت بعد 2003 تسارع وتيرة تجريف البساتين بمعدلات كبيرة خاصة في ظل أزمة السكن”، لافتا الى ان “الاضطرابات الأمنية […]

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