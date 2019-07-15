الشروع بحملة كبرى لازالة التجاوزات في اربعة قواطع بلدية ببغداد

2019/07/15 | 17:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية ، الإثنين، 15 تموز، 2019، تقريراً سلطت فيه الضوء على الديانة الايزيدية، وفيما بينت أن (550) الفاً يسكنون العراق، أوضحت أن الديانة عانت من الاضطهاد منذ حكم الامبراطورية العثمانية مرورا برئيس الن

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، 15 تموز، 2019، أن هيأة الرأي داخل الوزارة قررت السماح لطلبة السادس الابتدائي و الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "

بغداد اليوم _ النجف

أعلن مركز الفرات الأوسط للأورام في النجف، الاثنين (15 تموز 2019)، عن حصيلة لمرضى السرطان في المحافظة خلال العام الماضي.

وبحسب الجدول ادناه الذي نشره المركز، فأن "عدد الحالات الجديدة بلغ 25198 مريضاً، تم معالجة 2157 منهم

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