عبد المهدي يؤكد للسفير البحريني حرص العراق على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية

2019/07/15 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حرص العراق على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان : عبد المهدي استقبل اليوم سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح المالكي، الذي نقل تحيات ملك البحرين وتقديره لجهود الحكومة العراقية واجراءاتها وحرصها على العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأكد عبدالمهدي ان: العراق يعتز بعلاقاته […]

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