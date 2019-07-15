2019/07/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، السفير البحريني في بغداد صلاح المالكي للترحيب بعودته لمزاولة عمله في بغداد، فيما اكدحرص العراق على أمن السفارات.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي صباح اليوم سفير مملكة البحرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يستقبل سفير البحرين ويؤكد حرص العراق على أمن السفارات وكالة خطوة برس.

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