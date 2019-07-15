كأس أمم أفريقيا.. لماذا فشلت مصر ونجحت الجزائر؟

2019/07/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مع تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي أمم أفريقيا، وتألق "محاربي الصحراء" خلال البطولة، كثرت المقارنات بين نجاح "الخضر" وفشل المنتخب المصري، مستضيف البطولة.

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