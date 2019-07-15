تحذير من خطورة مكون

2019/07/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، من الأغذية الصناعية المقدمة للأطفال، موضحة أنها تحتوي على كميات كبيرة جدا من السكر، داعية إلى تجديد المعايير المعمول

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