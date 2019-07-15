عبد المهدي يستقبل سفير مملكة البحرين في بغداد

2019/07/15 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح المالكي، الذي نقل تحيات جلالة ملك البحرين وتقديره لجهود الحكومة العراقية واجراءاتها وحرصها على العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، عن عبد المهدي قوله: […]

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