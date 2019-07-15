2019/07/15 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن فتح السلطات السورية نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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