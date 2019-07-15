مصدر: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق

2019/07/15 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن فتح السلطات السورية نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.

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