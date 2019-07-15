تراجع أسعار النفط بعد تسجيل الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي لها

2019/07/15 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول منخفضة 15 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.57 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي تسليم آب 24 سنتًا أو 0.4 % إلى 59.97 دولار للبرميل.كان كلا الخامين سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بفعل تخفيضات في إنتاج النفط الأمريكي والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

انتهى.ص.هـ.ح.

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