English | كوردى

شاهد بالفيديو.. المجلة - مع مصور الاطفال حديثي الولادة جاسم مهدي


شاهد بالفيديو.. المجلة - مع مصور الاطفال حديثي الولادة جاسم مهدي
2019/07/15 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: iFtLrwKsAL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلة - مع مصور الاطفال حديثي الولادة جاسم مهدي) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلة - مع مصور الاطفال حديثي الولادة جاسم مهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا