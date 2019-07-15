امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات في اربع مناطق

2019/07/15 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن قيام ملاكاتها بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات شملت بلديات الشعلة والصدر الاولى والثانية والغدير.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قامت بلدية الشعلة بحملة لإزالة التجاوزات ضمن المحلة 462 تضمنت تجاوزات بنائية واسيجة دور ومسقفات متجاوزة”.وتابعت “بلدية الصدر الاولى أزالت خلال حملتها

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