البخاتي يحذر من كارثة بيئية تهدد حياة مئات المواطنين في الرستمية

2019/07/15 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، من كارثة بيئية تهدد حياة مئات المواطنين في منطقة الرستمية.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة الرستمية واطلاعه ميدانياً على الواقع المأسوي الذي يهدد حياة المواطنين ولقائه باهالي المنطقة الذين خرجوا بتضاهرة.



وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" البخاتي حمل امانة بغداد مسؤولية تدني الخدمات والتلوث البيئي المنتشر في عموم مناطق العاصمة واخرها استحداث موقع غير قانوني وصحي لطمر النفايات بشكل عشوائي داخل منطقة الزوية في الرستمية والتي تضم مايقارب {1500} منزل سكني، اضافة الى طمر ٧٥ متر من مقتربات نهر ديالى الذي يمر في المنطقة المذكورة".ودعا البخاتي امانة بغداد الى" اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لانقاذ حياة المواطنين في الرستمية وانتشال نهر ديالى من الواقع المرير الذي يتعرض له"، عاداً الحالة" بالكارثة البيئية الخطرة".واوضح، انه" في حال عدم الاستجابة لمطالب الاهالي سوف تقوم لجنة الخدمات والاعمار النيابية باستجواب لامين بغداد ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الشأن امام الرأي العام ولاسيما بعد تسجيل حالات وفيات بأمراض سرطانية بسبب وجود هذا المطمر قرب الاحياء السكنية".انتهى

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