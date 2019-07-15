حملة كبيرة لازالة التجاوزات في اربعة قواطع بلدية ببغداد

2019/07/15 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:ألفرات نيوز}اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات شملت بلديات الشعلة والصدر الاولى والثانية والغدير.

وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " بلدية الشعلة قامت بحملة لإزالة التجاوزات ضمن المحلة 462 تضمنت تجاوزات بنائية واسيجة دور ومسقفات متجاوزة" .ولفتت الامانة الى ان "بلدية الصدر الاولى أزالت خلال حملتها التجاوزات ضمن شارع القدس وزين القوس وساحة وهران وتضمنت إزالة تجاوزات متعددة تمثلت بالمواد الكهربائية والإنشائية والبسطات وغيرها من التجاوزات .وبينت ان "بلدية الصدر الثانية قامت هي الاخرى بحملة أزالت خلالها التجاوزات عن الشارع الرئيسي صفي الدين الحلي تضمنت إزالة مكائن ومحركات السيارات المعروضة على الارصفة.



واوضحت ان "بلدية الغدير وخلال حملتها أزالت التجاوزات عن شارع حمورابي ضمن منطقة البلديات تضمنت إزالة الاكشاك والبسطات والجنابر والمسقفات وتجاوزات اخرى متفرقة".انتهى

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