صادقون: العراق يدعم أي جهد دولي لنزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج

2019/07/15 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أفاد النائب عن كتلة “صادقون” النيابية أحمد الكناني، اليوم الاثنين، ان الحكومة العراقية ومجلس النواب مع أي جهد دولي يبذل لنزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج، لأن العراق سيتأثر في حال نشوب حرب، خاصة أن العديد من القوى السياسية العراقية مختلفة فيما بينها حول الموقف الأمريكي تجاه إيران.وكان الاتحاد الأوروبي قد […]

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