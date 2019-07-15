اصدار كتاب (موقع الاملاء من لغتنا العربية) للمؤلف عبد الامير الطريحي

2019/07/15 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً عن دار التوحيد للطباعة والنشر والتوزيع في كربلاء المقدسة الطبعة الاولى لمؤلف (موقع الاملاء من لغتنا العربية) للمؤلف الاستاذ الحاج عبد الأمير الطريحي الذي سبق وله مخطوطات اهمها (الأخطاء الاملائية الاسباب والعلاج) و (لماذا يعزف الطلاب عن درس القواعد في اللغة العربية الاسباب والعلاجات).وقال المؤلف لوكالة نون الخبرية :" ان فروع اللغة العربية كثيرة ومنها الاملاء الذي هو احدها واهمها والذ يعد وسيله لضبط الكلمات وكتابتها ونحن من خلال ممارستنا لتدريس مادة اللغة العربية على مدى نصف قرن لاحظنا ان الاملاء من الفروع المحببة للنفس ولجميع المراحل واسباب ذلك يعود الى الاستنتاج في استخلاص القواعد واستخدام الطريقة الصحيحة لكتابة الاملاء وضبط وصحة الحروف وهو تعليم لا اختبار".واضاف الطريحي:" ان موقع الاملاء من دروس اللغة العربية هو انه يؤدي وظيفته اللغوية بالتوفيق بين القراءة والكتابة عن طريق رسم الحروف وترتيبها لتركيب الكلمات والجمل بشكل يؤدي الى فهم المعاني، وهو وسيلة لصحة الكتابة من حيث الصورة الخطية لتؤدي مهمتها في الفهم وخير مثال على ذلك قول امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) بأن (الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً)".ضياء الاسدي

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