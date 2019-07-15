2019/07/15 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور لقاء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع وزير الدفاع نجاح الشمري في مقر الوزارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ابو مهدي المهندس يلتقي وزير الدفاع الشمري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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