عبدالمهدي يلتقي سفير البحرين في بغداد ويؤكد على تطوير العلاقات بين البلدين

2019/07/15 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي بيان لمكتبه، ذكر أن "عبدالمهدي استقبل صباح اليوم سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح المالكي، الذي نقل تحيات جلالة ملك البحرين وتقديره لجهود الحكومة العراقية واجراءاتها وحرصها على العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأكد عبد المهدي، أن "العراق يعتز بعلاقاته بأشقائه وتطوير العلاقات مع مملكة البحرين لما فيه صالح الشعبين الشقيقين"، مرحبا "بعودة السفير ومزاولته عمله في بغداد وحرص العراق على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية وانسيابية عملها".هذا وأعرب عن "تقديره للبحرين ملكا وحكومة وشعبا لتعاونها في هذا المجال وحرصها على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".

انتهى.ص.هـ.ح.

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