انفجار ضخم في مستودع للصناعات العسكرية التابع لجيش الاحتلال الصهيوني

2019/07/15 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع انفجار، اليوم الاثنين، في مستودع للصناعات العسكرية تابع لجيش الاحتلال، في منطقة هرتزليا، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير عملت طواقم الإطفاء على إخماده ومنع انتشاره.

ووفقا لإحدى هيئات الطوارئ في الصناعات العسكرية في الكيان، فإن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، من دون الإفادة بوقوع إصابات.وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن خللاً في مستودع لتخزين قنابل الدخان، أدى إلى حدوث انفجار أعقبه حريق كبير، ورجحت التقديرات الأولية أن يكون الانفجار وقع نتيجة لعطل تقني تسبب بانبعاث دخان.وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيقات بالحادث بدأت، لمعرفة ملابساته.

انتهى.ص.هـ.ح.

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