ما تحتاج معرفته عن فيتامين ب 12

2019/07/15 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ان فيتامين ب 12 هو واحد من انواع فيتامين ب الثمانية وهي مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والتي يمتصها الجسم اسرع بعض الفيتامينات الاخرى التي تذوب في الدهون.

وابرز مصادر فيتامين ب 12 هي الحيوانات ويتواجد بشكل كبير في الكبد والدواجن، ويمتاز هذا الفيتامين بدوره الحيوي في العديد من وظائف الجسم الحيوية كونه احد العناصر الضرورية لتكوين الحمض النووي البشري.



كما يساعد فيتامين ب 12 على تكوين وانضاج خلايا الدم الحمراء وتكوين اغلفة الخلايا العصبية.اسباب واعراض نقص فيتامين ب 12 ..

تحدث الاصابة بنقص فيتامين ب 12 نتيجة العوامل والاسباب التالية:• عدم قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام بسبب فقر الدم الوبيل او قصور البنكرياس او التهاب المعدة والاضطراباتالهضمية.• اتباع نظام نباتي.

اعراض نقص فيتامين ب 12:• الشعور الدائم بالاجهاد.• الحساسية للأضواء.• تغيرات في الجلد مثل شحوب البشرة والتهاب اللسان.• مشاكل واضطرابات معوية وصعوبات الاخراج.• صعوبة التركيز والتعلم وزيادة الارتباك النفسي.

تجنب مشاكل نقص فيتامين ب 12:في حال ثبوت وجود نقص في معدلات فيتامين ب 12 بالجسم، يكون العلاج عن طريق حقن الفيتامين في العضل لعلاج مشكلة صعوبة امتصاصالفيتامين.ويصف الطبيب الحبوب الدوائية التي تحتوي على فيتامين ب 12 ضمن مجموعة مكملات غذائية أخرى للمرضى الذين يعانون من نقص تناول المنتجاتالحيوانية، كما تساعد التمارين الرياضية وتغيير الأنظمة الغذائية على اعادة مستويات فيتامين ب 12 للمستوى الطبيعي إلى جانب العلاج الدوائي.

ويمكن تجنب مشاكل نقص فيتامين ب 12 من خلال اتباع النصائح التالية:• تناول الاطعمة الحيوانية بانواعها سواء لحوم الماشية او الدواجن او الاسماك والماكولات البحرية المختلفة.• التقليل من اللحوم الحمراء والتركيز اكثر على اللحوم البيضاء والمأكولات البحرية.• تناول القمح والشعير والبقوليات التي تحتوي على فيتامين ب 12 بنسب ضئيلة.• التنويع بين الاطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 وعدم الاكتفاء بمصدر واحد.

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