مفتشية الداخلية: القبض على أصحاب عيادات وصيدليات غير مجازة في بابل

2019/07/15 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل… كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إعتقال عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في محافظة بابل، بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.وذكر المكتب في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “العملية تمت على خلفية ورود معلومات الى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها وجود […]

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