فرنسا: إيران تعتقل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

2019/07/15 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قالت

وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الإثنين، إن إيران ألقت القبض على الباحثة الفرنسية

الإيرانية فاريبا عادلخاه، مضيفة أن باريس لم تحصل بعد على ”معلومات مرضية“ عن

وضعها.

وقالت

أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن ”السلطات

الفرنسية في ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على

معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها“.

وأضافت

بقولها: ”لم نتلق ردًا مرضيًا على هذه الطلبات، تدعو فرنسا السلطات الإيرانية

لتوضيح موقف السيدة عادلخاه وتكرر مطالبها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون

تأخير“.

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