اعتقال عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في بابل

2019/07/15 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

أعلنت

وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في

محافظة بابل.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة القت القبض وفق

أمر قضائي على عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في محافظة

بابل”.

وتمت

العملية بحسب البيان على خلفية “ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة

الداخلية مفادها وجود العديد من العيادات الطبية والصيدليات في محافظة بابل تمارس

أعمالها دون اجازات أو موافقات حكومية، كما أن العديد منها تبيع أدوية منتهية

الصلاحية ومغشوشة”.

وكلف

الاسدي “مكتبه في بابل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقضاء لاتخاذ الاجراءات

اللازمة بحق المخالفين”.

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