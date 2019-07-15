آفاق حلم …اللاعنف

2019/07/15 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن عبدالحميد تبدو مسافة التفكير ما بين ملامسة أطراف حِلم ما ، و ما بين دواعي الحِلم بتحقيق ذلك الحلم على نحو و اقعي ، شاخص و ملموس ، غير قابلة للرّد ، أو حتى التأجيل من باب الزهو و المثول أمام حكمة تقول ؛ ” الإخلاص – دائماً – يتخطى العقبات ” .و …

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