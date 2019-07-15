وزير الزراعة: قرار منع الاستيراد حافظ على العملة الصعبة وأسهم بتشغيل مليون عامل

2019/07/15 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير الزراعة، صالح الحسني، الاثنين، أن قرار منع الاستيراد أسهم بتشغيل مليون

عامل عراقي، مشيرا الى ان القرار حافظ على العملة الصعبة.

وقال

مكتب الحسني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “ناقش

قرارات منع استيراد المنتجات الزراعية ودعم المنتج المحلي خلال الاجتماع الموسع

الذي عقدته لجنة الزراعة النيابية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم

الكعبي، وبوجود ممثلي قطاع الثروة الحيوانية لبحث الاثار المترتبة على قرار ايقاف

استيراد بعض المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ومنها بيض المائدة”.

وشدد

الحسني، وفق البيان، على ان “قرارات منع استيراد بيض المائدة أدى إلى دعم

المربين وزيادة حجم الاستثمار وتوفير المنتج المحلي في الأسواق، فضلا عن تشغيل

الأيدي العاملة حتى بلغت أكثر من مليون عامل والوصول إلى عتبة الاكتفاء الذاتي

والحفاظ على العملة الصعبة”.

وبحسب

البيان، فقد “جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل ما تحقق خلال فترة منع أو تقنين

دخول بعض المنتجات الزراعية من محاصيل الخضر وبيض المائدة”.

من

جانبه بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ان “قرارات منع الاستيراد قد

عالجت ظواهر سلبية تتعلق بإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة التي أضرت بالمنتج

المحلي، ومن واجب مجلس النواب كسلطة تشريعية سن القوانين التي تدعم المنتج الوطني

وتعضد دور الاقتصاد”، لافتا الى أن “من واجب السلطة التنفيذية تطبيق هذه

القوانين بعد مناقشتها والوصول إلى حلول علمية لدعم الزراعة والمنتجات

المختلفة”.

وقد

خرج الاجتماع بعدة توصيات منها العمل بشكل مدروس وعلمي بين كافة القطاعات والاتفاق

على خطوات تدريجية لبلوغ وتوفير الأمن الغذائي للبلاد، وفق ما ذكره البيان.

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