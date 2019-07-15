الفيضانات تشرد أكثر من 3 ملايين هندي وتقتل 76 في نيبال وبنكلادش

2019/07/15 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال مسؤولون يوم الاثنين إن "الفيضانات أرغمت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح عن ديارهم في شمال وشمال شرق الهند في حين ارتفع عدد القتلى في نيبال وبنكلادش المجاورتين إلى 76 شخصا بعد أيام من سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة.

وبحسب وسائل الاعلام الهندسة ان "ولاية بيهار في شمال الهند الأكثر كانت نكبة حيث إن "نحو 1.9 مليون شخص فروا من منازلهم بسبب ارتفاع مستوى المياه".وبثت قنوات تلفزيونية لقطات للطرق وخطوط السكك الحديدية المغمورة بالمياه في بيهار ولقطات لأشخاص يخوضون في المياه المتموجة بنية اللون التي بلغت صدورهم بينما حملوا أمتعتهم على رؤوسهم.وارتفعت مياه الفيضانات في ولاية أسام بشمال شرق الهند خلال الليل واستمر تدفق المياه في نهر براهمابوترا الذي ينبع من جبال الهيملايا وفروعه والذي يصب في بنجلادش.وقالت السلطات في أسام إن "الفيضانات شردت أكثر من 1.7 مليون شخص في الولاية وإن معظم حديقة كازيرانجا الوطنية التي يوجد بها وحيد القرن النادر غمرتها المياه أيضا.وفي نيبال قالت السلطات إن الفيضانات التي غمرت ثلث مناطق البلاد أودت بحياة 64 شخصا كما اعتبر 31 آخرون في عداد المفقودين مشيرة إلى أن كثيرا ممن توفوا راحوا ضحية انهيارات أرضية جرفت البيوت.وسقطت الأمطار الموسمية الغزيرة في بنجلادش أيضا وقال مسؤولون في الحكومة إن 190 ألف شخص شردوا.انتهى

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