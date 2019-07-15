العراق وايران يبحثان تعزيز العلاقات القضائية

2019/07/15 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع نظيره الايراني ابراهيم رئيسي تعزيز العلاقات القضائية بين العراق وايران.

وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء اليوم الاثنين، في مقر السلطة القضائية الإيرانية بطهران، بحث سبل تعزيز العلاقات القضائية بين العراق والجمهورية الإسلامية".انتهى

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