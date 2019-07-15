2019/07/15 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kzUUxcBj4p8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية تعاني انقطاعا للتيار الكهربائي والمحافظ يلقي كرة المسؤولية على إختناق الخطوط الناقلة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية تعاني انقطاعا للتيار الكهربائي والمحافظ يلقي كرة المسؤولية على إختناق الخطوط الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).