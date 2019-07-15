عامر صالح - أثر الهالة النفسية في تفسير ثورة 14تموز عام 1958 في العراق

2019/07/15 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح عامر صالحكثر الحديث في ظروفنا الحالية عن ثورة الرابع عشر من تموز للعام 1958والتي اسقطت النظام الملكي وأسست اول جمهورية فتية في تاريخ العراق السياسي المعاصر, ثم أطيح بالثورة في 8 شباط عام 1963 عند استلام البعث للسلطة وبعدها تحول العراق الى مسرح للأنقلابات والمؤمرات العسكرية والمخابراتية والحزبية وكان آخرها قبل الأحتلال الامريكي للعراق هو انقلاب 17 تموز للعام 1968 الذي أتى بالبعث مجددا للسلطة.و......

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