2019/07/15 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة مخيم الناصرة يستقبل رئيس البلدية علي سلام بالأغاني والرقص بمناسبة عيد ميلادهخالد بطو، المدير المنفذ للمخيم: تكاليف المخيم باهظة جدا.المشاركون يدفعون جزء بسيط فقط من تكاليف المخيم وهذا بقرار رئيس البلدية لضمان مشاركة جميع أبناء الناصرةبقلم: نبيل عودةاحتفل المخيم البلدي في الناصرة المقام على ارض جمعية الشبان المسيحية في فجر يوم الاثنين (15-7-19)، بمناسبة عيد ميلاد رئيس بلد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نبيل عودة - مخيم الناصرة يستقبل رئيس البلدية علي سلام بالأغاني والرقص بمناسبة عيد ميلاده) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نبيل عودة - مخيم الناصرة يستقبل رئيس البلدية علي سلام بالأغاني والرقص بمناسبة عيد ميلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).