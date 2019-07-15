بعد مرور 71 عاماً.. العراق يحصل على ملكية مقبرة جنوده في فلسطين

2019/07/15 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… حصل العراق، اليوم الاثنين، على وثيقة من الحكومة الفلسطينية تتضمن ملكيته رسمياً لمقبرة الشهداء العراقيين في إحدى المدن الفلسطينية.وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “عادل عبد المهدي إستقبل نظيره الفلسطيني محمد اشتيه والوفد المرافق له الذي يزور بغداد حاليا”.وأوضح البيان، […]

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