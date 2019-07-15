اوزباكستان تطلب مواجهة المنتخب الوطني

2019/07/15 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، عن طلب منتخب اوزباكستان مواجهة اسود الرافدين خلال شهر ايلول المقبل.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “اتحاد الكرة تلقى طلبا من نظيره الاوزبكي لمواجهة المنتخب الوطني ودياً”.وأوضح ان “الاتحاد الاوزبكي طالب بإقامة مباراتين وديتين في شهر أيلول المقبل”، مشيرا الى […]

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