لجنة الثقافة والاعلام تؤكد دعمها للصحفيين وتطالب بتوفير البيئة المناسبة لعملهم

2019/07/15 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، اليوم الأثنين، دعمها الكامل للصحفيين والاعلاميين، مطالبة الحكومة بتوفير البيئة المناسبة لانجاز مهامهم الصحفية والاعلامية.

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