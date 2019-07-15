ايقاف عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في بابل

2019/07/15 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، اعتقال عدد من أصحاب العيادات والصيدليات غير المجازة في محافظة بابل

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