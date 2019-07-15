رئيس مجلس صلاح الدين: الظروف باتت مهيأة لإعادة النازحين بالتعاون مع الحشد

2019/07/15 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، الاثنين، أن الظروف باتت مهيأة لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي.وقال الكريم في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الظروف اللازمة باتت مهيأة لإعادة الحياة الى عموم مناطق صلاح الدين بالتعاون مع الحشد الشعبي في تسهيل اجراءات عودة النازحين"....

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